Porsche-Rückzug: Neuorientierung für Jani

Porsche, der aktuelle Arbeitgeber des Seeländers Neel Mani, zieht sich am Ende der Saison aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft zurück und plant den Einstieg in die Formel E.

Nach vier Jahren ist die höchste Langstrecken-Kategorie für Porsche bereits wieder Geschichte. Damals war die Rückkehr nach 16 Jahren Absenz beschlossen worden. Von Anfang an involviert ins aktuelle Projekt war Neel Jani. «Mein Blick ist auf die Formel E gerichtet», zitiert die Berner Zeitung den Bieler.

Einstieg in Formel E

Ab 2019 plant die VW-Tochter den Start als Werksteam in der aufstrebenden Formel E. Mit Porsche sind damit zukünftig 4 deutsche Hersteller in der Formel E am Start: Auch Audi (ab 2018), Mercedes und BMW (ab 2019) stellen ein eigenes Werksteam.

Über die Langstrecke hatte Audi zuletzt dreimal in Folge das prestigeträchtige 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. Entwicklungsvorstand Michael Steiner begründete den Schritt in die Formel E wie folgt: