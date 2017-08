Schien- und Wadenbeinbruch: Rossi schwer gestürzt

Der italienische MotoGP-Superstar Valentino Rossi hat sich bei einem Sturz beim Motocross einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen.

Der neunmalige Weltmeister verunglückte beim Motocross und wurde in das Krankenhaus in seiner Heimatstadt Urbino gebracht. Dort wird er so schnell wie möglich operiert. Dies gab das Yamaha-Werksteam am Donnerstagabend bekannt.

Schien- und Wadenbeinbruch

Die MotoGP bestätigte auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal die zuvor vermutete Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch. Sollte sich die Diagnose bewahrheiten, wäre wohl auch Rossis Karriere in Gefahr. Der 4. der WM-Wertung wird zumindest den Grossen Preis von San Marino in Misano (10. September) verpassen. Vermutlich fällt er aber länger aus.

Bereits Ende Mai hatte sich Rossi bei einem Sturz beim Motocross-Training Verletzungen im Brustbereich sowie an Leber und Niere zugezogen. Der «Doctor» verbrachte damals einen Tag im Krankenhaus.