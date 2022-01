Legende: Neues Jahr, neues Glück Edoardo Mortara, Zweiter des Vorjahres, greift in seiner 3. Formel-E-Saison nach dem WM-Titel. Keystone

Die Formel E startet am Freitag in Saudi-Arabien in ihre 8. Saison, die letzte mit den Autos der 2. Generation. Mit einer Doppelveranstaltung in Diriyah, einem Vorort von Riad, lanciert die elektrische Rennserie eine Rekordsaison mit insgesamt 16 Rennen in zehn Städten. In Jakarta (4. Juni), Vancouver (2. Juli) und beim Saisonfinale am 13./14. August in Seoul betritt die Formel E Neuland.

Prominenter Neuzugang aus der Formel 1

Durch die Ausstiege von Audi und BMW verkleinerte sich das Starterfeld auf nur noch 22 Autos. Mit Sébastien Buemi (Nissan), dem Champion von 2016 und mit 13 Rennsiegen Rekordhalter in der Formel E, sowie dem letztjährigen WM-Zweiten Edoardo Mortara (Venturi) sind auch zwei Schweizer dabei.

Als Titelverteidiger tritt der Niederländer Nyck De Vries (Mercedes) an. Bekanntester Neuzugang ist der Italiener Antonio Giovinazzi, der in den letzten drei Jahren Stammfahrer bei Alfa Romeo in der Formel 1 war.