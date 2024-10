Legende: Zurück im Fahrerfeld Dominique Aegerter. IMAGO / LaPresse

Dominique Aegerter meldet sich am kommenden Wochenende in Estoril (POR) nach sechswöchiger Verletzungspause in der Superbike-WM zurück. Am Dienstag erteilte ihm sein behandelnder Arzt Stefan Joss grünes Licht, am Donnerstag winkten ihn auch die Rennärzte durch.

Anfang August hatte der 34-Jährige bei einem Trainingsunfall auf dem Mountainbike eine komplizierte Schulterblessur sowie mehrere Rippenbrüche erlitten.

«Ich konnte mich kaum bewegen»

«Die letzten sechs Wochen haben sich für mich wie eine Ewigkeit angefühlt», lässt sich Aegerter auf seiner Website zitieren. «Vor allem die ersten zwei Wochen waren schwer zu ertragen, da ich grosse Schmerzen hatte und mich kaum bewegen konnte.»

Nun gehe es für ihn beim zweitletzten Halt der Superbike-WM darum, «unbedingt das Gefühl für mein Bike zurückzugewinnen», so der Oberaargauer weiter. Klar sei aber auch: «Sicherlich werde ich dieses und nächstes Wochenende nicht zu 100 Prozent fit sein. Mir fehlen noch Kraft und Ausdauer in meiner rechten Schulter.»