Automobil: Müller bleibt Gesamt-Zweiter

Nico Müller schaffte im 11. Saisonrennen in der DTM zum 7. Mal den Sprung aufs Podest. Der 27-jährige Berner Oberländer belegte in seinem Audi im ersten von zwei Läufen auf dem 3,9 Kilometer langen Kurs im britischen Brands Hatch den 3. Rang. Er musste sich einzig den Deutschen Marco Wittmann und René Rast geschlagen geben. Damit verteidigte Müller den 2. Platz in der Gesamtwertung. Der Rückstand auf Rast beträgt bei 7 noch ausstehenden Rennen 17 Punkte.