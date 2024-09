Der Italiener Leonardo Fornaroli entreisst seinem Landsmann Gabriele Mini den WM-Titel in letzter Sekunde.

Formel 3: Zum WM-Titel in der letzten Kurve

Wie einst Hamilton vs. Massa

Legende: Tränen der Erleichterung Leonardo Fornaroli. Imago/PanoramiC

Gabriele Mini war beinahe Formel-3-Weltmeister. Der 19-jährige Italiener wurde im letzten Saisonrennen in Monza Zweiter und hätte bei einem 4. Rang des bisherigen Leaders Leonardo Fornaroli den Titel geholt. Auf diesem 4. Rang lag Fornaroli bis in die letzte Kurve – dann überholte er noch einen Konkurrenten, sicherte sich Rang 3 und damit den WM-Titel. Notabene ohne heuer ein einziges Rennen gewonnen zu haben.

«39-Sekunden-Weltmeister» Felipe Massa

Zwar wurde die vermeintlich ultraknappe Titelentscheidung später zu einer klaren, weil Mini wegen zu geringen Reifendrucks nachträglich disqualifiziert wurde.

Das Geschehen auf dem Kurs erinnerte dennoch an die WM-Entscheidung in der Formel 1 im Jahr 2008: Damals gewann Felipe Massa den GP in São Paulo und wähnte sich während 39 Sekunden als Weltmeister – bis sich Lewis Hamilton auf den letzten Metern noch auf Platz 5 vorschob und einen Punkt vor Massa den WM-Titel holte.