Tina Hausmann hat ihre erste Saison in der F1-Academy absolviert. Sie stellt den Spass in den Vordergrund.

Ein erstes «Lernjahr» in der F1-Academy ging für Tina Hausmann am Sonntag zu Ende. Zum Abschluss der Saison fuhr sie mit einem 4. Rang noch ihr bestes Ergebnis überhaupt heraus. «Ich konnte von diesem Jahr sehr viel mitnehmen», sagte die 18-Jährige zum Abschluss der Saison, die sie auf dem 10. Rang beendete, in Abu Dhabi.

An 7 Standorten wurde die Serie der Frauen-Nachwuchsklasse absolviert. Ein intensives Programm, doch für Hausmann noch zu wenig: «Am liebsten hätte ich jedes Wochenende ein Rennen.»

Grosser Spass

Wie es im nächsten Jahr für Hausmann weitergeht, ist noch nicht klar. «Ich will unbedingt weiterfahren. Das Fahren ist meine grosse Passion, ich liebe es so sehr», kommt die Zürcherin richtig ins Schwärmen.

Auf ein langfristiges Ziel, ob Formel 1 oder Langstrecken-WM, kann sich die Aston-Martin-Fahrerin nicht festlegen. «Das Hauptziel ist, dass ich weiterhin so viel Spass habe, wie ich im Moment gerade habe.» Zuerst folgt aber noch ein anderes Ziel: Im neuen Jahr soll der Führerschein her, damit sie auch im Strassenverkehr fahren darf.