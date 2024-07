Erinnerungen an Gold mit Roger Federer: Stan Wawrinka nimmt im Spätherbst seiner Karriere zum 3. Mal an Olympia teil.

12 Jahre ist es her, nun gibt Stan Wawrinka sein Comeback im Zeichen der olympischen Ringe. Zum 3. Mal nimmt der Lausanner an Olympischen Sommerspielen teil. Für den dreifachen Grand-Slam-Champion keine Selbstverständlichkeit: «Es ist immer etwas Spezielles, die Schweiz hier vertreten zu dürfen. Ich bin glücklich, auch mit 39 Jahren noch teilnehmen zu können.»

Olympiasieger 2008 ...

Bislang war Olympia stets eine besondere Angelegenheit für Wawrinka. Unvergessen bleibt freilich seine Premiere 2008. Damals holte er in Peking an der Seite von Roger Federer Gold im Doppel. Mit den Spielen in Chinas Hauptstadt verbinde er heute noch wunderbare Erinnerungen: «Im olympischen Dorf mit den anderen Sportlern diskutieren, die Momente teilen – es sind unglaubliche Emotionen.» Da schmerzte es auch nicht so sehr, scheiterte er im Einzel schon in der 2. Runde am Österreicher Jürgen Melzer.

... Fahnenträger 2012

Mit diesen Meriten wurde Wawrinka 2012 eine besondere Ehre zuteil. Er durfte in London bei der Eröffnungsfeier die Schweizer Fahne ins Stadion tragen. Sportlich blieb es ein bescheidenes Turnier. An Federers Seite schied er im Achtelfinal gegen die Israelis Jonathan Erlich und Andy Ram aus, im Einzel setzte es ein Erstrunden-Out gegen Andy Murray ab.

Ebenjener Murray beendet nach dem olympischen Turnier seine Karriere. Ein solcher Rücktritt sei natürlich für Spieler und den ganzen Sport emotional, so Wawrinka: «Er ist ein echter Champion, eine Legende des Sports.» Wie Doppel-Olympiasieger Murray erfährt auch der Waadtländer am Donnerstagvormittag seinen ersten Gegner auf dem Areal der French Open.

Wozu ist Wawrinka an seinen wohl letzten Sommerspielen noch fähig? Die Hauptprobe missriet, beim ATP-250-Turnier in Gstaad musste er sich in der 1. Runde in 3 Sätzen dem Slowaken Lukas Klein (ATP 118) beugen. Doch Olympia schreibe seine eigenen Gesetze, zudem habe er in Paris viele Freunde. 2015 gewann er hier die French Open.

Jedenfalls kann er sich ganz auf sich selbst konzentrieren: Da er im Männertableau dank Wildcard der einzige Schweizer ist, kommt ein Doppel nicht in Frage. Und auch das angestrebte Mixed fiel ins Wasser, wie die einzige mögliche Partnerin Viktorija Golubic erklärt: «Wir haben uns dafür eingeschrieben, aber nur 16 Teams nehmen teil. Unsere Rangierung reicht nicht aus.»