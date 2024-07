Im Rudern wird bei Olympia schon am Samstag losgelegt: Sowohl Roman Röösli/Andrin Gulich als auch Jan Schäuble/Raphaël Ahumada dürfen sich in Paris Medaillenchancen ausrechnen.

Für Roman Röösli und Andrin Gulich gilt es in Kürze ernst: Das Schweizer Ruder-Duo greift am Sonntagvormittag an den Olympischen Spielen in Paris im Zweier ohne mit den Vorläufen ins Wettkampfgeschehen ein. Der 30-Jährige und der 25-Jährige zählen in Paris zu den Medaillenanwärtern.

Das erste Ziel ist es, dass wir unsere beste Leistung abrufen können.

Zumal die Form stimmt: Beim Weltcup-Finale in Posen feierte das Duo vor wenigen Wochen den ersten Sieg auf dieser Stufe, kurz zuvor hatte Rang 3 beim Heim-Weltcup auf dem Rotsee resultiert. Die Welt- und Europameister von 2023 zeigen sich aber (noch) bescheiden: «Das erste Ziel ist es, dass wir unsere beste Leistung abrufen können. Wir haben gut trainiert, das wollen wir im Rennen zeigen», sagt Röösli. Zufrieden seien sie, wenn sie «schnell rudern», wie Gulich mit einem Lachen anfügt.

04:22 Video Röösli/Gulich: «Wollen unsere beste Leistung abrufen» Aus Paris 2024 Clips vom 25.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 22 Sekunden.

Röösli/Gulich zeigen sich vor dem Auftakt locker und voller Vorfreude. «Im Moment ist die Anspannung noch nicht so gross. Diese kommt dann vor dem Rennen aber bestimmt noch, und das ist auch gut so», sagt Gulich. Für ihn sind es nach Tokio vor 3 Jahren die 2. Olympischen Spiele, Röösli nimmt bereits zum 3. Mal teil.

Geht alles nach Plan und rudern Röösli/Gulich auf der Regattastrecke in Vaires-sur-Marne schnell, sollte einem Final-Einzug nichts im Weg stehen. Um die Medaillen gerudert wird am 2. August.

04:31 Video Schäuble/Ahumada: «... dann ist alles möglich» Aus Paris 2024 Clips vom 25.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 31 Sekunden.

Premiere für Schäuble/Ahumada

Zum ersten Mal bei Olympia am Start stehen Jan Schäuble und Raphaël Ahumada. «Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals an Olympia teilnehmen darf. Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht», schwärmt Ahumada.

Wie bei Röösli/Gulich stimmt auch beim Leichtgewichts-Doppelzweier die Form. Ende April gelang Schäuble/Ahumada an den Europameisterschaften im ungarischen Szeged die erfolgreiche Titelverteidigung. Und an der WM 2023 in Belgrad hatten sie mit dem Gewinn der Silbermedaille glänzen können.

Wenn wir das, was wir können, auch zeigen, dann ist alles möglich

Der Traum von der Olympiamedaille lebt also – und Edelmetall soll auch ins Visier genommen werden. «Wie sind beide sehr kompetitiv und wollen immer das Beste. Jeder Athlet verfolgt das Ziel, an Olympia eine Medaille zu gewinnen», so Ahumada.

Starke Saisonleistungen sollen abgerufen werden

Für Schäuble ist es zudem wichtig, die starken Leistungen aus der vergangenen Saison abrufen zu können. «Wir sind gut vorbereitet und wollen uns nicht verstecken. Wenn wir das, was wir können, auch zeigen, dann ist alles möglich», sagt Schäuble.

Los geht es für den 24-jährigen Nidwaldner und den 23-jährigen Waadtländer mit den Vorläufen ebenfalls am Sonntag. Die Halbfinals finden am 31. Juli statt, der Kampf um die Medaillen steigt wie beim Zweier ohne am 2. August.

Eine beachtliche Schweizer Flotte am Start

Mit sechs Booten ist Swiss Rowing in Paris in quantitativer Hinsicht so stark aufgestellt wie noch nie an Olympischen Spielen. Dies sind die weiteren Vertretungen, wovon deren zwei im Minimum Ambitionen auf den A-Final hegen: