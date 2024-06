Die Schweizer Ruderer überzeugen am Sonntag beim Weltcup-Finale in Posen im grossen Stil.

Ein Schweizer Sieg und drei weitere Podestplätze am Finaltag

Ruder-Weltcup in Posen

Andrin Gulich und Roman Röösli haben beim Weltcup-Finale im polnischen Posen überzeugt. Das Schweizer Duo ohne Steuermann gewann sein erstes Weltcup-Rennen des Jahres. Die beiden setzten sich in 6:36,86 Minuten vor dem kroatischen Duo mit Martin und Valent Sinkovic sowie Neuseeland 1 (Daniel Williamson/Philipp Wilson) durch.

00:40 Video «Stimmt uns zuversichtlich im Hinblick auf die Olympischen Spiele» Aus Sport-Clip vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Es waren zwar mit Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele in Paris noch nicht alle Boote am Start, dennoch zogen die Schweizer ein positives Fazit. «Wir sind froh, dass wir Fortschritte machen konnten im Vergleich mit Luzern», so Röösli.

Weitere Schweizer Erfolgserlebnisse

Daneben gab es am Finaltag drei weitere Schweizer Podestplätze: Im Final der Doppelvierer der Frauen, der jedoch nur 4 Boote umfasste, wurden Lisa Lötscher, Célia Dupré, Pascale Walker und Fabienne Schweizer hinter Deutschland und vor Australien Zweite. Kurz darauf doppelten die Männer nach. Polen siegte, danach folgte der Schweizer Doppelvierer um Maurin Lange, Scott Bärlocher, Jonah Plock & Dominic Condrau auf Rang 2. Das Podest komplettierte Australien.

Aurelia-Maxima Janzen, die im Einer als letzte Schweizerin in einem A-Final am Start war, ruderte ebenfalls auf das Podest. Die 20-Jährige sicherte sich hinter Polens Wiktoria Kalinowska und der US-Amerikanerin Margaret Fellows in 07:43,08 Minuten Rang 3.

Am Samstag hatte bereits Jan Schäuble in Posen einen Sieg gefeiert. Der Nidwaldner trat aufgrund einer Verletzung seines Bootskollegen Raphaël Ahumada beim Weltcup-Finale im Leichtgewichts-Einer an.