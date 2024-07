10 / 10

Legende:

Sun Yingsha (Tischtennis/CHN)

Die erst 23-Jährige dominiert die Tischtennis-Szene aktuell nach Belieben: In der Weltrangliste liegt die Chinesin mit fast doppelt so vielen Punkten vor ihrer Landsfrau Chen Meng an der Spitze. Yingsha, bereits 7-fache Weltmeisterin, will nach Silber in Tokio diesmal Gold.

Imago/VCG