Tanja Hüberli und Nina Brunner gewinnen im Beachvolleyball-Turnier ihren Achtelfinal mit 23:21, 21:16.

Das Schweizer Duo zeigt sich im 1. Satz nervenstark und behält auch im 2. Umgang kühlen Kopf.

In den Viertelfinals treffen Hüberli/Brunner am Dienstag oder Mittwoch auf Kelly Cheng/Sara Hughes (USA) oder Valentina Gottardi/Marta Menegatti (ITA).

Mit Esmée Böbner/ Zoé Vergé-Dépré steht ein zweites Schweizer Duo im Viertelfinal.

Der weisse Sand am Fusse des Eiffelturms bringt den Schweizer Beachvolleyballerinnen Glück. Neun Stunden nachdem sich Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré für die Viertelfinals qualifiziert hatten, zogen Tanja Hüberli/Nina Brunner nach. Die Schweizer Nummer 1 schlug das spanische Duo Liliana Fernandez/Paula Soria mit 23:21, 21:16. Wie schon in ihren drei Gruppenspielen blieben Hüberli/Brunner ohne Satzverlust.

Hüberli schwächelt, Brunner brilliert

Der Achtelfinal gegen Fernandez/Soria war jedoch ein hartes Stück Arbeit. Hüberli erwischte nicht ihren besten Tag und bekundete in der Annahme Mühe, phasenweise auch im Angriff. Brunner hingegen spielte sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive gross auf. Sie beging kaum Fehler und behielt auch in den kritischen Momenten kühlen Kopf. Brunner trug das Duo in die nächste Runde.

00:32 Video Brunner mit Köpfchen zum Punktgewinn Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Im 1. Satz hatten Hüberli/Brunner scheinbar komfortabel 17:14 in Führung gelegen, gaben in der Folge gegen die zähen Spanierinnen jedoch fünf Punkte in Serie ab. Dies führte dazu, dass die Schweizerinnen bei 19:20 und 20:21 zwei Satzbälle abwehren mussten. Dies gelang und bei 22:21 schlugen Hüberli/Brunner bei erster Gelegenheit selber zu.

Im 2. Umgang lagen Hüberli/Brunner rasch mit 10:4 in Front. Doch ein Spaziergang wurde es auch jetzt nicht. Fernandez/Soria konnten noch einmal verkürzen. Mit dem 3. Matchball nach 44 Minuten beendete das Schweizer Duo die Partie.

Viertelfinal-Partie am Dienstag oder Mittwoch

Im Viertelfinal treffen Hüberli/Brunner am Dienstag oder Mittwoch entweder auf die amerikanischen Weltmeisterinnen Kelly Cheng/Sara Hughes oder auf das italienische Gespann Valentina Gottardi/Marta Menegatti.