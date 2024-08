Legende: Doch in Paris Gianmarco Tamberi. Keystone / AP Photo / Andrew Medichini

Videos italienischer Medien zeigten den 32-jährigen Fahnenträger der italienischen Mannschaft am Nachmittag auf dem Flughafen von Rom. Von dort hob später ein Flugzeug in Richtung Paris ab, wo am Mittwoch die Qualifikation stattfindet. Der Final folgt am Samstag.

Der Olympiasieger, Welt- und Europameister hatte seine Anreise zuvor wegen eines Nierensteins verschieben müssen. Auf Instagram postete Tamberi lediglich ein Foto aus dem Innern eines Flugzeuges.

Am Sonntag war Tamberi mit Schmerzen in der Seite in die Notaufnahme gebracht worden. Er schrieb jedoch, dass er in Paris dabei sein und bis zum letzten Sprung alles geben werde.