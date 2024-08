Der Olympiasieger von 2021 in Tokio liegt derzeit mit Nierenproblemen im Spital. Seine Olympia-Teilnahme ist ungewiss.

Gianmarco Tamberi scheint vom Pech verfolgt zu sein. Bei der Eröffnungsfeier hatte der Italiener seinen Ehering in der Seine verloren. Der Hochsprung-Olympiasieger von 2021 entschuldigte sich später bei seiner Frau Chiara Bontempi. «Es tut mir leid, meine Liebe, es tut mir so leid.»

Nun hat es Tamberi noch schlimmer erwischt: Der 32-Jährige liegt derzeit mit Verdacht auf Nierenprobleme im Spital.

«Ich werde meine Seele geben»

Auf Instagram meldete er sich am Sonntagabend auf Instagram: «Gestern (...) spürte ich einen stechenden Schmerz in meiner Seite. Notaufnahme, CT-Scan, Ultraschall, Bluttest. Wahrscheinlich ein Nierenstein. Und jetzt, drei Tage vor dem Ereignis, für das ich alles geopfert habe, liege ich hilflos in einem Bett und habe 38,8 Grad Fieber.»

Tamberi sagte, man habe ihm geraten, seinen Flug nach Paris auf Montag zu verschieben. «Nur eines ist sicher, ich weiss nicht, wie ich dorthin komme, aber ich werde dort auf der Plattform sein und ich werde meine Seele bis zum letzten Sprung geben, egal wie mein Zustand sein wird», schrieb er weiter. Sein erster Einsatz in Paris wäre am Mittwochmorgen.