Vor den Augen von Emmanuel Macron schreibt Teddy Riner Judo-Geschichte.

In Abwesenheit der Schweizer Equipe entscheidet Grossbritannien den Teamfinal der Springreiter an den Olympischen Spielen in Paris für sich.

Im Trampolin gewinnt eine neutrale Athletin Edelmetall.

Gold im 3-m-Synchronspringen geht an das chinesische Duo Daoyi Long/Zongyuan Wang.

Auch im Mixed-Doppel im Badminton holt ein chinesisches Duo Gold.

Judo: Franzose Riner holt Gold-Rekord

Frankreichs Superstar Teddy Riner hat bei den Sommerspielen in Paris Gold in der Klasse über 100 kg gewonnen und sich damit zum alleinigen Rekord-Olympiasieger im Judo gekrönt. Für den 2,02 m grossen und 140 kg schweren Riner war es nach 2012 und 2016 das dritte olympische Einzel-Gold. Vor drei Jahren in Tokio hatte er sich zudem den Titel mit der Mannschaft gesichert. Der Japaner Tadahiro Nomura hatte zwischen 1996 und 2004 dreimal in Serie triumphiert. Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron verfolgte den Final in der Champ-de-Mars-Arena. Der 35-jährige Riner besiegte Weltmeister Minjong Kim aus Südkorea und versetzte die Zuschauer in Ekstase.

01:35 Video Empfindliche Stelle: Riner nach Viertelfinalsieg hässlich getreten Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Legende: Triumphale Pose Teddy Riner nach dem Gewinn seiner 6. Olympiamedaille. Keystone/Eugene Hoshiko

Springreiten: Grossbritannien dominiert Teamfinal

Grossbritannien hat erstmals seit 2012 wieder Olympiagold im Teamspringen gewonnen. Die Briten Ben Maher auf Dallas Vegas Batilly, Harry Charles auf Romeo und Scott Brash auf Jefferson handelten sich bloss 2 Strafpunkte ein. Silber ging an die USA (4 Fehlerpunkte), Bronze sicherte sich Frankreich (7). Deutschland, das am Vortag in der Qualifikation mit 0 Fehlerpunkten brilliert hatte, musste sich mit Schlussrang 5 begnügen (8). Die Schweizer Springreiter hatten am Donnerstag in der Quali schwer enttäuscht, sich 6 Abwürfe geleistet und den Teamfinal verpasst.

Legende: Das britische Trio ganz zuoberst Letztmals gewann Grossbritannien 2012 in London Gold im Teamspringen. Reuters/Zohra Bensemra

Trampolin: Belarussin Bardsilouskaja holt unter neutraler Flagge Silber

Die Belarussin Wijaleta Bardsilouskaja hat für die erste Medaille aus dem umstrittenen Kreis der wegen des Ukraine-Kriegs unter neutraler Flagge startenden Athletinnen und Athleten aus Belarus und Russland gesorgt. Die 19-Jährige holte in der Arena Bercy mit 56,060 Punkten Silber. Im Final musste sie sich damit nur der Britin Bryony Page (56,480) geschlagen geben. Dritte wurde die Kanadierin Sophiane Méthot (55,650).

02:38 Video Die Übung von Wijaleta Bardsilouskaja Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden.

Turmspringen: Standesgemässes Gold für China im 3-m-Synchronspringen

Die Doppelweltmeister Daoyi Long und Zongyuan Wang haben im 3-Meter-Synchronspringen in Paris Gold geholt. Der Wettkampf war ein konstanter Steigerungslauf für das Duo, das sich den Titel erst mit dem sechsten und letzten Sprung sicherte. Dank einem spektakulären Viereinhalbfach-Salto hielten Long/Wang die späteren Silber-Gewinner Juan Manuel Celaya Hernandez und Osmar Olvera Ibarra aus Mexiko auf Distanz. Bronze ging an das britische Duo Anthony Harding/Jack Laugher.

00:51 Video Long/Wang gewinnen Gold im Synchronspringen vom 3-m-Brett Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Badminton: Chinesisches Duo mit Machtdemonstration im Mixed-Doppel

Der Chinese Siwei Zheng hat mit seiner Partnerin Yaqiong Huang souverän das olympische Badminton-Turnier im Mixed-Doppel gewonnen. Im Final setzten sie sich gegen das südkoreanische Duo Won-ho Kim/Na-eun Jeong in zwei Sätzen 21:8, 21:11 durch. Das chinesische Duo, das in der Weltrangliste den 1. Platz belegt, startete als deutlicher Favorit ins Turnier und wurde dieser Rolle in jedem Spiel gerecht.