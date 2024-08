Legende: Stürzte heftig Der Äthiopier Lamecha Girma. Keystone/David J. Phillip

3000-m-Steeple: Girma nicht schwer verletzt

Der äthiopische Leichtathletik-Verband hat nach dem schweren Sturz von Steeple-Läufer Lamecha Girma Entwarnung gegeben. Es gehe dem 23-Jährigen gut, CT-Untersuchungen hätten gezeigt, dass er keine Verletzungen am Kopf oder an den Beinen davongetragen habe, teilte der Verband am Donnerstagmorgen mit. Girma war am Mittwochabend rund 200 Meter vor dem Ziel am drittletzten Hindernis mit dem hinteren Bein hängengeblieben und vornüber auf die Bahn geknallt. Der Äthiopier blieb erst regungslos liegen, ehe er wenig später von Sanitätern mit einer Halskrause aus dem Stadion gebracht wurde.