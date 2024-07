Out im Sechzehntelfinal

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Degenfechterin Pauline Brunner scheitert an den Olympischen Spielen in Paris bereits in ihrem ersten Einsatz.

Nach einem Freilos verliert die Neuenburgerin im Sechzehntelfinal gegen die Amerikanerin Hadley Husisian mit 11:12 n.V.

Damit ist von Swiss Fencing nur noch Alexis Bayard im Olympia-Rennen. Der Degenfechter greift am Sonntag (13:15 Uhr) ins Geschehen ein.

Es war ein frühes und unglückliches Out für Pauline Brunner. Die an Nummer 17 gesetzte 29-jährige Linkshänderin lag gegen die 21-jährige US-Amerikanerin Hadley Husisian (Nr. 16) 5:2 in Führung, musste die zweifache Junioren-Weltmeisterin aber wieder herankommen lassen.

In der Schlussphase des Gefechts machte Brunner zweimal einen Rückstand wett, zuletzt 27 Sekunden vor Ablauf der regulären Kampfzeit zum 11:11. So musste die Verlängerung entscheiden. Nach 16 Sekunden drang Husisian durch eine Quart-Parade der Schweizerin und setzte den entscheidenden Treffer.

01:57 Video Ein Treffer entscheidet: Brunner scheidet gegen Husisian aus Aus Paris 2024 Clips vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

Zu kurzer Aufenthalt im «Grand Palais»

Die Olympischen Spiele sind für Brunner, die sich im April den allerletzten Quotenplatz für Paris gesichert hatte, damit früher als erhofft zu Ende gegangen. Vor ihrem Olympia-Start hatte sie leise von einer Medaille geträumt.

«Ich bin momentan sehr enttäuscht», gab die Neuenburgerin zu. «Ich wusste eigentlich genau, wie ich hätte ausweichen sollen, aber konnte es nicht umsetzen.» Nach zwei Gegentreffern in Folge habe sie sich zu sehr nach hinten orientiert. Zudem habe sie die richtige Distanz nie ganz gefunden.

«Ich hätte die Atmosphäre gerne noch etwas länger genossen, an diesem schönsten Ort, an dem ich je gefochten habe», sagte Brunner weiter. Die Fecht-Wettkämpfe finden im «Grand Palais» statt. Die eindrückliche Glas-/Stahlkonstruktion gegenüber der «Invalides»-Anlage war für die Weltausstellung von 1900 erbaut worden.