Schweizerinnen nach Wechselfehler disqualifiziert – Gold an USA

Die Schweizer 4x100-m-Frauenstaffel wird im Olympia-Final nach einem Wechselfehler disqualifiziert.

Gold geht an die USA vor Grossbritannien und Deutschland.

Schon mit dem erlaufenen 6. Rang waren die Schweizerinnen im 4x100-m-Staffel-Final im Pariser Stade de France nicht allzu glücklich. Zu holprig waren die Wechsel, die viel Zeit kosteten. Mit 42,67 Sekunden fehlten dem Quartett um Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet und Mujinga Kambundji 7 Zehntel zu Bronze.

01:33 Video Fehler beim letzten Wechsel: Schweiz disqualifiziert Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Kurze Zeit später hatten die Schweizerinnen dann auch die Gewissheit, dass ein Wechsel regelwidrig war. Bei der letzten Ablösung hatte Kambundji die Wechselzone bereits verlassen, ehe Pointet den Stab übergeben konnte. Die Folge: Die Schweiz wurde disqualifiziert.

Kambundji macht noch 2 Plätze gut

Das Schweizer Quartett auf Bahn 9 hatte von Anfang an unter Druck gestanden, nachdem die Britin Dina Asher-Smith einen Blitzstart hingelegt und Kora wie eine Rakete abgefangen hatte. Der erste Wechsel zu Atcho-Jacquier verlief ebenfalls nicht optimal.

Kambundji, die nach langer Abwesenheit erst auf die Olympischen Spiele hin wieder ins Staffel-Team zurückgekehrt war, konnte als Schlussläuferin noch 2 Positionen gutmachen, eine Wiederholung der Klassierung wie in Tokio (Platz 4) war aber ausser Reichweite. Am Ende war die Leistung aber hinfällig.

Gold an Topfavoritinnen

Gold sicherten sich im Regen von Paris wie erwartet die Amerikanerinnen Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas und Sha'carri Richardson. Das US-Quartett musste lange kämpfen, verwies in 41,78 Sekunden aber Grossbritannien (41,85 s) und Deutschland (41,97 s) auf die weiteren Podestplätze.

05:12 Video Kambundji: «Es war so laut, ich habe nichts gehört» Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 12 Sekunden.

Kanada siegt – USA disqualifiziert

Eine grosse Überraschung gab es im Final der 4x100-m-Staffel der Männer. Die grossen Favoriten aus den USA, die aufgrund einer Corona-Erkrankung ohne Olympiasieger Noah Lyles antreten mussten, gingen leer aus. Nach einem Fehler beim ersten Wechsel wurde das US-Quartett disqualifiziert.

Gold ging in einem engen Rennen an die kanadische Staffel. Andre De Grasse, in Tokio Olympiasieger über 200 m, vergoldete die tolle Vorarbeit von Aaron Brown, Jerome Blake und Brendon Rodney und lief nach 37,50 Sekunden über die Ziellinie.

Silber sicherte sich mit 7 Hundertsteln Rückstand Südafrika, Bronze ging an das britische Quartett. Italien, vor 3 Jahren noch siegreich, musste sich mit Platz 4 begnügen.