Legende: Se Young An holt für Südkorea Gold Die 22-Jährige hatte den Final voll im Griff. Keystone/AP Photo/Kin Cheung

Se Young An kürt sich im Badminton bei ihrer 2. Teilnahme an Sommerspielen zur Olympiasiegerin.

Ein Bronzespiel bei den Frauen gibt's nicht, da Pechvogel Carolina Marin nach ihrer Halbfinal-Aufgabe nicht mehr antreten konnte und so Gregoria Mariska Tunjung aus Indonesien kampflos zum Sieg kam.

Das Männer-Endspiel um Gold bestreiten am Montag ab 15:40 Uhr Kunlavut Vitidsarn (THA) und Viktor Axelsen (DEN) – live bei SRF im Stream Paris 1 zu sehen.

Der Frauen-Final in der Pariser Arena Porte de La Chapelle zwischen Se Young An und Bing Jiao He war eine eher einseitige Angelegenheit. Die Weltnummer 1 behielt mit 21:13, 21:16 gegen die Chinesin, die im Ranking an Position 9 folgt, die Oberhand.

Die 22-jährige Südkoreanerin liess sich also auch von den Nachwirkungen einer Knieverletzung nicht behindern, die sie sich lange zuvor bei den Asienspielen 2023 zugezogen hatte. Ihr rechtes Bein war noch immer doppelt einbandagiert. Se Young An durfte im Endspiel auf den lautstarken Support ihres Fanlagers zählen.