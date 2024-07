Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mountainbikerin Alessandra Keller fährt im olympischen Cross-Country-Rennen auf Rang 7.

Sina Frei wird früh durch einen Defekt zurückgeworfen. Gold geht an die dominante Französin Pauline Ferrand-Prévot.

Das Rennen am Colline Elancourt südwestlich von Paris wird durch einen schweren Sturz der Einheimischen Loana Lecomte überschattet.

In der zweitletzten von 7 Runden kam Alessandra Keller der virtuellen Olympiamedaille nochmals nahe: Die Nidwaldnerin schloss zu einem Verfolgerinnen-Trio hinter der überlegen führenden Pauline Ferrand-Prévot (FRA) auf.

Dann musste sie Jenny Rissveds (SWE) und Haley Batten (USA) aber wieder ziehen lassen. Keller machte einen zunehmend erschöpften Eindruck. In der Schlussrunde erlitt sie zudem einen Defekt, musste sich noch von drei Konkurrentinnen überholen lassen und belegte letztlich den 7. Rang.

01:28 Video Ferrand-Prévot siegt überlegen - Keller fährt als 7. ins Ziel Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

«Nahm etwas zuviel Risiko»

«Das Tempo war immens, fast wie in der letzten Runde eines Short-Track-Rennens», sagte Keller nach dem Rennen. «Aber plötzlich waren die Plätze 2 und 3 wieder in Sichtweite. Dann nahm ich etwas zuviel Risiko», erklärte sie ihren Defekt. Nach einem Fahrfehler sei aus dem Vorderreifen schleichend Luft entwichen, in einer Abfahrt dann komplett.

«Mit meiner Leistung bin ich zufrieden, von der Platzierung habe ich mir mehr erhofft», so Keller weiter. «Mit einem Platten noch 7. ist das Maximum, das ich herausholen konnte.»

02:42 Video «Ich habe gefightet und war nahe an den Medaillen» Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 42 Sekunden.

Cross-Country Frauen Box aufklappen Box zuklappen 1. Pauline Ferrand-Prévot (FRA), 1:26:02 Stunden

2. Haley Batten (USA), +2:57 Minuten

3. Jenny Rissveds (SWE), +3:02

7. Alessandra Keller (SUI), +4:41

21. Sina Frei (SUI), +9:32

Ferrand-Prévot nicht zu bremsen

Ferrand-Prévot hatte das Feld bereits in der 2. Runde stehen gelassen. Die Französin baute den Vorsprung kontinuierlich aus und war letztlich fast drei Minuten früher im Ziel als Batten, die den Endspurt um Silber gegen Rissveds gewann.

Für die 32-Jährige zahlte sich der Fokus auf die Sommerspiele im eigenen Land aus: Im Weltcup war Ferrand-Prévot heuer nur zweimal angetreten (2 Siege). Eine Olympiamedaille fehlte der fünffachen Weltmeisterin in ihrem Palmarès noch.

01:11 Video Der Antritt von Ferrand-Prévot Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Auch Frei mit Defekt

Neben Keller wurden auch Puck Pieterse (NED), die sich dennoch auf den 4. Platz zurückkämpfte, und die zweite Schweizer Starterin Sina Frei durch Defekte zurückgeworfen. Die 27-jährige Frei, die nach dem Verzicht von Jolanda Neff kurzfristig ins Starterinnenfeld gerutscht war, kam auf den 21. Schlussrang.

Schliessen 00:34 Video Hier begräbt Puck Pieterse ihre Medaillenchancen Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 00:14 Video Mountainbikerin Lill mit üblem Defekt Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.

Lecomte schwer gestürzt

Bei einem schweren Sturz von Loana Lecomte stockte dem Publikum der Atem. Die Französin stürzte an 3. Stelle liegend in einer steinigen Passage, blieb liegen und wurde auf einer Trage abtransportiert. Laut dem französischen Team erlitt die 24-Jährige Gesichtsverletzungen. Es gehe ihr ansonsten aber gut.

So geht es weiter

Das Cross-Country-Rennen der Männer mit den Mitfavoriten Nino Schurter und Mathias Flückiger steht am Montag auf dem Programm. Wir übertragen ab 14:00 Uhr live.