Die beiden Radfahrerinnen Marlen Reusser und Jolanda Neff müssen aus gesundheitlichen Gründen auf die Teilnahme in Paris verzichten.

Legende: Verpasst Olympia Marlen Reusser. Imago/Belga

Zwei Medaillengewinnerinnen der Olympischen Spiele von Tokio werden in Paris nicht an den Start gehen können. Rad-Strassenfahrerin Marlen Reusser, Silbermedaillengewinnerin im Zeitfahren von Tokio, hat sich noch nicht vollständig von den Folgen einer Virusinfektion erholt, die sie seit fast zwei Monaten von den Rennen fernhalten und sie auch daran hindern, in vollem Umfang zu trainieren.

Mountainbikerin Jolanda Neff wird ihren Olympiasieg von Tokio nicht verteidigen können. Tests, die aufgrund von Atembeschwerden Neffs bei längerer Belastung durchgeführt wurden, hatten Anfang Juni eine anstrengungsbedingte Verengung der Stimmbänder ergeben. Obwohl sich die Situation dank einer logopädischen Behandlung verbesserte, reichen die gesundheitlichen Fortschritte der 31-jährigen St. Gallerin nicht aus, um in zwei Wochen in Paris konkurrenzfähig an den Start zu gehen.

Reusser wird im Strassenrennen durch Elena Hartmann ersetzt. Für Neff rückt Sina Frei im Mountainbikerennen nach.