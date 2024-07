Per E-Mail teilen

Marc Hirschi kommt in Paris unverhofft zu einem Einsatz bei den Olympischen Spielen. Der 25-jährige Berner, der ursprünglich nicht selektioniert wurde, rückt für das Strassenrennen für Stefan Bissegger nach. Bissegger ist nach dem Zeitfahren (6.) vorzeitig aus der französischen Hauptstadt abgereist und verzichtet auf eine Teilnahme.

Als Grund für Bisseggers Rückzug gab Swiss Olympic Schmerzen in der Rückenmuskulatur an, die den Thurgauer seit Ende der Tour de France begleiten. Für das Zeitfahren konnte Bissegger die Schmerzen überwinden, einer längeren Belastung vermag er jedoch nicht standzuhalten.

Hirschi mit Chancen

Im Strassenrennen ist am kommenden Samstag neben Hirschi auch Stefan Küng im Einsatz. Der Thurgauer wird nun wahrscheinlich in die Helferrolle Hirschis schlüpfen. Auf dem 273 km langen Kurs mit Start und Ziel in Paris kann sich Hirschi durchaus Chancen auf eine Top-Platzierung ausrechnen.

Der Fahrer vom UAE Team Emirates stand bis Sonntagabend bei der Tschechien-Rundfahrt im Einsatz. Auf der letzten Etappe verteidigte er das Leadertrikot und kommt so mit viel Rückenwind nach Paris. 2020 holte Hirschi im WM-Strassenrennen die Bronzemedaille. In Tokio belegte er vor drei Jahren den 25. Rang