Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Liess sich feiern Marc Hirschi. IMAGO / CTK Photo

Marc Hirschi (Team Emirates) lässt in der 4. und letzten Etappe der Tschechien-Rundfahrt nichts mehr anbrennen. Als der Franzose Julien Alaphilippe im Finish der Schlussetappe über 131 km von Sumperk nach Sternberk angriff, reagierte Hirschi umgehend, obwohl der Franzose im Gesamtklassement sechseinhalb Minuten zurücklag. Am Ende überliess Hirschi den Etappensieg aber dem Franzosen.

Mit dem Gewinn der 2. Etappe, an der er die Gesamtführung übernahm, und anschliessend zwei 2. Plätzen in den Etappen 3 und 4 demonstrierte der 25-jährige Berner deutlich, dass er in Tschechien der mit Abstand stärkste Fahrer war.

Seine Form ist derart gut, dass sich Hirschi vielleicht sogar für das Olympia-Strassenrennen in Paris vom nächsten Samstag etwas ausrechnen darf. Hirschis bislang grösste Erfolge: WM-Bronze vor vier Jahren im Strassenrennen und der Sieg in der Flèche Wallone 2020.