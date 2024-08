Jayet vor dem Medal Race auf Rang 4 – Lengwiler in Führung

Legende: Noch ein Rennen steht an Für Maud Jayet. Reuters

Seglerin Maud Jayet geht das Medal Race bei den ILCA 6 als Vierte an.

Kiterin Elena Lengweiler feiert einen Sieg und liegt insgesamt in Führung.

Im 470-Mixed müssen am Montag alle Rennen abgesagt werden.

ILCA 6: Jayet hat Medaille im Visier

Maud Jayet erwischte keinen glücklichen Tag. Im ersten Lauf des Tages startete sie schlecht und musste mit dem 23. Platz ihr Streichresultat notieren. Im zweiten lag sie lange in Führung, bevor der Wind wieder einschlief und die Wettfahrtleitung den Lauf abbrach. Die Ausgangslage vor dem Medal Race der Top 10 am Dienstag ist kompliziert: Jayet liegt auf dem 4. Zwischenrang. Sie hat zwar nur fünf Punkte Rückstand auf die Bronzemedaille, doch nur drei Punkte hinter ihr lauert bereits die nächste Konkurrentin. «Mein Ziel muss sein, das Medal Race zu gewinnen – und dann erst zu schauen, was die anderen Seglerinnen machen», sagte Jayet kämpferisch. Die Goldmedaille bereits auf sicher hat die Niederländerin Marit Bouwmeester. Die 36-jährige Mutter einer zweijährigen Tochter machte sich damit zur erfolgreichsten Olympia-Seglerin aller Zeiten.

Formula-Kite-Klasse: Lengwiler übernimmt Führung

Elena Lengwiler machte nach ihrem fulminanten Auftakt dort weiter, wo sie am Sonntag aufgehört hatte: mit einem Laufsieg. Die Verhältnisse mit leichten Winden und flachem Wasser kamen der 28-Jährigen entgegen: «Es waren traumhafte Bedingungen», freute sich Lengwiler. Weil der Wind im Verlauf des Tages erlag, konnte die am Montag besonders geforderte Wettkampfleitung keine weiteren Wettfahrten mehr starten. Lengwiler strahlte trotzdem: Mit ihrem zweiten Laufsieg übernahm sie nach 5 von 15 Rennen die Führung im Gesamtklassement.

470-Mixed: Keine Rennen am Montag

Gar keinen Lauf gab es für die 470-Mixed-Klasse. Yves Mermod und Maja Siegenthaler verbleiben vor dem letzten Qualifikationstag auf dem 10. Zwischenrang, der für das Medal Race berechtigt.