Ditaji Kambundji wird in ihrem Vorlauf über 100 m Hürden Dritte und zieht in den Olympia-Halbfinal ein.

100 m Hürden Frauen: Ditaji Kambundji überzeugt

Ditaji Kambundji hat ihren ersten Auftritt an den Olympischen Spielen in Paris erfolgreich gestaltet. Die Bernerin lief über 100 m Hürden in ihrem Vorlauf auf den 3. Platz und zog damit direkt in den Halbfinal vom Freitag ein. Kambundji erwischte einen idealen Start und erreichte das Ziel in 12,81 Sekunden hinter der Jamaikanerin Danielle Williams (12,59) und der Irin Sarah Lavin (12,73). «Es war sicher nicht der perfekte Lauf, aber ich bin vor allem erleichtert.» Nach einer schwierigen Vorbereitung mit körperlichen Problemen sei sie froh, schmerzfrei laufen zu können und dadurch mehr Selbstvertrauen zu haben.