Mityukov schwimmt souverän in die Halbfinals – Mamié als 17. out

Rückenspezialist Roman Mityukov gibt sich auf seiner Paradestrecke keine Blösse und zieht mit der schnellsten Vorlauf-Zeit in die Halbfinals über 200 m Rücken ein.

Für Lisa Mamié enden die 200-m-Brust-Vorläufe mit einer grossen Enttäuschung.

Roman Mityukov hat in den Vorläufen über 200 m Rücken eine sehr überzeugende Leistung gezeigt. Einen Tag nach seinem 24. Geburtstag gewann der Genfer seinen Vorlauf in 1:56,62 Minuten vor Ryan Murphy. Der US-Amerikaner ist vierfacher Olympiasieger. 2016 in Rio de Janeiro holte er über 100 und 200 m Rücken das Double, 2021 in Tokio belegte er über 200 m Rücken den 2. und über 100 m den 3. Rang.

Schneller als Mityukov schwamm am Mittwochvormittag keiner der anderen 15 Halbfinalisten. Ein Athlet, der Brite Luke Greenbank, schlug im letzten Vorlauf zwar in 1:56,08 Minuten an – wurde nachträglich aber disqualifiziert. Greenbank war nach dem Start erst nach der 15-m-Markierung aufgetaucht, was nicht erlaubt ist.

01:28 Video Zu spät aufgetaucht: Greenbank wird disqualifiziert Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Die Halbfinals über 200 m Rücken finden am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr statt, der Final am Donnerstagabend.

Kein Halbfinal für Mamié

Für Lisa Mamié endete auch das Rennen über 200 m Brust mit einer Enttäuschung. Die 25-jährige Zürcherin schied in ihrer Paradedisziplin bereits in den Vorläufen aus. Mamié, im Februar in Katar WM-Finalistin über die längste Brustdistanz, benötigte für die 4 Bahnlängen im olympischen Becken 2:26,39. Diese Zeit – rund 4 Sekunden über ihrem Schweizer Rekord und 1,5 Sekunden über ihrer Bestleistung in diesem Jahr – reichte nur zum 17. Rang. Für die Halbfinalteilnahme fehlten ihr 11 Hundertstel.

3 Tage zuvor war Mamié über 100 m Brust 23. geworden. Vor 3 Jahren an den Olympischen Spielen in Tokio hatte sie sowohl über 100 wie 200 m Brust den Vorstoss in die Halbfinals geschafft.