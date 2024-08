Summer McIntosh sichert sich am Donnerstagabend ihren zweiten Olympiatitel in Paris.

Über 200 m Brust erobert Kate Douglass ihr erstes Olympiagold.

Über 200 m Rücken jubelt der Genfer Roman Mityukov über Bronze.

Summer McIntosh avanciert in der Arena La Défense immer mehr zu einer der dominanten Figuren der olympischen Schwimm-Bewerbe. Die kanadische Teenagerin holte über 200 m Schmetterling mit einem dominanten Auftritt ihre zweite Goldmedaille in Paris.

Zhang Yufei drückte in der ersten Hälfte des Rennens aufs Tempo. Die Chinesin, die in Tokio 2021 Gold gewonnen hatte, ist eine von fast zwei Dutzend Schwimmerinnen aus ihrem Land, die vor den Spielen in Tokio positiv auf eine verbotene Substanz getestet wurden, aber trotzdem antreten durften.

McIntosh mit Olympiarekord

McIntosh liess sich vom Anfangstempo nicht beirren und setzte sich auf den dritten 50 Metern an die Spitze. Das 17-jährige Ausnahmetalent erreichte das Ziel in der olympischen Rekordzeit von 2:03,03 Minuten. Silber ging an Regan Smith (USA), Bronze an Zhang. McIntosh war über 8 Zehntel schneller als Zhang bei ihrem Olympia-Rekord vor 3 Jahren.

«Das bedeutet mir sehr viel», sagte McIntosh. «Das war definitiv eines meiner Lieblingsrennen» , so das Supertalent. McIntosh hatte die Spiele in Paris mit Silber über 400 m Freistil eröffnet, über 400 m Lagen sicherte sie sich ihr erstes Gold.

Eineinhalb Stunden nach ihrem grossen Triumph trat McIntosh mit Kanada im Staffelrennen über 4x200 m Freistil an. Dort wurden die Kanadierinnen Vierte, wobei der Abstand auf die Medaillenräge gross war. Gold ging an Australien vor den USA und China. Mollie O’Callaghan, Lani Pallister, Brianna Throssell und Ariarne Titmus unterboten in 7:38,08 Minuten den bisherigen olympischen Rekord von Tokio (7:40,33 Minuten).

Premiere für Douglass

Über die 200 m Brust sicherte sich Kate Douglass Gold. Die Amerikanerin schlug in 2:19,24 Sekunden an und war damit 0,26 Sekunden schneller als die südamerikanische Titelverteidigerin Tatjana Smith. Die Niederländerin Tes Schouten holte Bronze. Für Douglass war es der erste Olympiasieg.