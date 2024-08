Per E-Mail teilen

Roman Mityukov gewinnt an den Olympischen Spielen über 200 m Rücken Bronze.

Der Genfer schwimmt im Final in 1:54,85 Minuten einen neuen Schweizer Rekord.

Für die Schweiz ist es in Paris nach Bronze von Schützin Audrey Gogniat und Silber für Triathletin Julie Derron die dritte Medaille.

Am Dienstag feierte Roman Mityukov seinen 24. Geburtstag. Zwei Tage später – pünktlich zum Schweizer Nationalfeiertag – beschenkte sich der Genfer. Und zwar so richtig. Über 200 m Rücken in der Arena La Défense schwamm Mityukov im Olympia-Final zu Bronze.

Für Mityukov war es in Paris eine Medaille mit Ansage: Nach der besten Zeit in den Vorläufen und Rang 2 in den Halbfinals durfte er mit Edelmetall liebäugeln. Und der Rückenspezialist hielt dem Druck stand. Er musste im Final einzig dem Ungarn Hubert Kos (1:54,26 Minuten), der bereits im Halbfinal der Beste gewesen war, und dem überraschenden Griechen Apostolos Christou den Vortritt lassen.

01:31 Video Mityukov: «Ich habe keine Worte» (frz.) Aus Paris 2024 Clips vom 01.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

In illustrer Runde

Wie gewohnt ging es der 24-Jährige langsamer als die Konkurrenz an. Nach der ersten Wende im 50-Meter-Becken lag Mityukov bloss auf Rang 6, bei Halbzeit auf Rang 4 und nach 150 Metern war er Fünfter. Doch auf der letzten Länge zündete der Genfer den Turbo und sicherte sich in neuer Schweizer Rekordzeit von 1:54,85 Minuten Bronze. Er unterbot damit seine alte Bestzeit um fast eine halbe Sekunde. Zu Silber fehlten ihm bloss 3 Hundertstel.

Mityukovs Medaille im Wasser war für die Schweiz eine mit Seltenheitswert: In Tokio hatten Noè Ponti (Bronze über 100 m Schmetterling) und Jérémy Desplanches (Bronze über 200 m Lagen) Edelmetall gewonnen. Zuvor war dies einzig Etienne Dagon 1984 in Los Angeles mit Bronze über 200 m Brust gelungen.

Für die Schweizer Delegation in der französischen Hauptstadt war es die insgesamt 3. Medaille: Zuvor hatten Schützin Audrey Gogniat (Bronze) und Triathletin Julie Derron (Silber) jubeln dürfen.