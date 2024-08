Karolien Florijn sichert sich Olympiagold im Frauen-Skiff. Aurelia-Maxima Janzen verpasst im B-Final ein Diplom knapp.

Oliver Zeidler krönt seine Karriere mit Skiff-Gold bei den Männern.

Die Achter-Rennen werden bei den Frauen von Rumänien und bei den Männern von den Briten gewonnen.

Skiff, Frauen: Florien setzt sich durch

Karolien Florijn heisst die neue Olympiasiegerin im Skiff. Die Niederländerin schlug im Final in Vaires-sur-Marne 20 Kilometer vor den Toren von Paris Emma Twigg (NZL), die vor 3 Jahren in Tokio triumphiert hatte, um knapp 2 Sekunden. Florijn hatte 2021 bereits Silber im Vierer ohne gewonnen und war danach ins Skiff-Boot gewechselt. Im A-Final am Samstag fuhr die 26-Jährige von Beginn weg an der Spitze und verdiente sich so Gold. Rang 3 ging nach einem starken Finish an die Litauerin Viktorija Senkute. Mit ihrem Titel schrieb Florijn auch die Familien-Tradition fort: Vater Ronald war 1988 Olympiasieger im Doppelzweier, 1996 im Achter. Ihr Bruder Finn siegte in Paris im Doppelvierer. Und auch Mutter Antje Rehaag war erfolgreich, wurde 1994 Weltmeisterin im Achter.

Skiff, Männer: Zeidler konkurrenzlos

Oliver Zeidler hat seine Ruderkarriere mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gekrönt. Der dreifache deutsche Weltmeister wurde seiner Favoritenstellung im Final gerecht und sicherte sich als erster deutscher Einer-Fahrer 1992 überlegen den Olympiasieg. Nach einem veritablen Steigerungslauf auf den letzten 500 Metern von Zwischenrang 6 auf Schlussplatz 2 schnappte sich der unter neutraler Flagge angetretene Yauheni Zalaty gut 5 Sekunden dahinter Silber. Bronze ging an Simon van Dorp (NED). Der Final hatte um eine Stunde verschoben werden müssen, da ein Bus mit Finalteilnehmern auf dem Weg vom olympischen Dorf mit einem Motorschaden liegengeblieben war.

Achter, Frauen: Rumänien unschlagbar

Rumänien bleibt im Frauen-Achter das Mass aller Dinge. Bereits in Tokio hatten die Osteuropäerinnen Gold in Weltbestzeit gewonnen. In Paris konnte nur Kanada zu Beginn mithalten. Doch bereits bei Halbzeit lagen die Rumäninnen an der Spitze und fuhren mit fast 4,5 Sekunden Vorsprung im Ziel ein. Hinter den «Ahornblättern» sicherte sich Grossbritannien Olympiabronze.

Achter, Männer: Grossbritannien vor den Niederlanden

Eine letztlich klare Angelegenheit war auch der Bewerb im Männer-Achter. Grossbritannien sicherte sich in der grössten Bootsklasse im Rudern in 5:22,88 Minuten mehr als 1 Sekunde vor den Niederlanden Gold. Die favorisierte Crew aus den USA auf Rang 3 verlor bereits 2,4 Sekunden. Deutschland, das seit 16 Jahren immer eine Medaille gewonnen hatte, ging an Position 4 leer aus.