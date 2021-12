Niels Hintermann und Beat Feuz sind im ersten Abfahrtstraining in Gröden mit den Plätzen 8 und 9 die besten Schweizer.

1. Abfahrtstraining in Gröden

Legende: Hat noch Luft nach oben Beat Feuz. Keystone

Den Schweizer Abfahrern hat es im ersten Training zur Abfahrt in Gröden nicht für die Spitzenplätze gereicht. Niels Hintermann war als Achter bestklassierter Swiss-Ski-Athlet, direkt dahinter folgte Beat Feuz.

Der Schweizer Teamleader meisterte die Saslong sieben Hundertstel langsamer als Hintermann. Dass es im Rennen noch besser geht, bewies Feuz in den letzten beiden Austragungen in Gröden. 2018 und 2021 fuhr der Schangnauer als Dritter aufs Podest.

Janka fehlt krankheitsbedingt

Mit Abstand Trainingsschnellster war Ryan Cochran-Siegle. Der Amerikaner führte die Rangliste mit neun Zehnteln Vorsprung vor dem Schweden Felix Monsen und dem Franzosen Johan Clarey an. Vor einem Jahr war Cochran-Siegle in der Abfahrt in Gröden Zweiter geworden.

Carlo Janka muss sich mit seinem Saisonstart weiter gedulden. Der gegen Covid-19 geimpfte Bündner, der die Nordamerika-Tournee wegen Rückenbeschwerden verpasst hat, verspürt milde Erkältungssymptome und befindet sich in Isolation.

Resultate erstes Abfahrtstraining Box aufklappen Box zuklappen Gröden (ITA): 1. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:03,67. 2. Felix Monsen (SWE) 0,90 zurück. 3. Johan Clarey (FRA) 0,91. 4. Bostjan Kline (SLO) 1,03. 5. Aleksander Kilde (NOR) 1,18. 6. Travis Ganong (USA) 1,42. 7. Josef Ferstl (GER) 1,45. 8. Niels Hintermann (SUI) 1,47. 9. Beat Feuz (SUI) 1,54. 10. Christof Innerhofer (ITA) 1,63.

Ferner: 11. Dominik Paris (ITA) 1,66. 12. Ralph Weber (SUI) 1,72. Ferner: 20. Matthias Mayer (AUT) 2,29. 25. Stefan Rogentin (SUI) 2,57. 27. Gilles Roulin (SUI) 2,78. 28. Alexis Monney (SUI) 2,82. 33. Vincent Kriechmayr (AUT) 3,05. 45. Urs Kryenbühl (SUI) 3,64. 52. Lars Rösti (SU) 3,89. 57. Yannick Chabloz (SUI) 4,15. 59. Nico Gauer (LIE) 4,54. 66. Josua Mettler (SUI) 5,69. 70. Marco Pfiffner (LIE) 6,13. – 76 Fahrer gestartet, 75 klassiert.