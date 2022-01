Mit dem Sieg am Chuenisbärgli geht für Marco Odermatt ein Kindheitstraum in Erfüllung und für die Ski-Schweiz eine 14-jährige Durststrecke zu Ende.

Was hat es ihn im Schlusshang noch einmal durchgeschüttelt. Ein Schlusshang, der noch eisiger und tückischer als in den Jahren zuvor war. Und so schrumpfte auch der Vorsprung von Marco Odermatt, je näher der Nidwaldner der Ziellinie kam.

Nidwaldner Nervenstärke

Doch Odermatt blieb cool, wie er dies eigentlich immer tut – im Starthaus, auf der Piste, bei den Interviews. Eine knappe halbe Sekunde rettete der 24-Jährige zum Schluss auf Manuel Feller ins Ziel. Damit degradierte Odermatt nicht nur den Österreicher, welcher der Konkurrenz im 2. Lauf um die Ohren gefahren war, sondern mit Alexis Pinturault (3.) auch den Gesamtweltcup- und doppelten Vorjahressieger zum Komparsen am Chuenisbärgli.

Marco Odermatt – ein Synoym für Erfolg

Noch vor den Rennen sprach der Schweizer über den Druck, den er als Führender des Gesamtweltcups nach den letzten Resultaten jeweils noch deutlicher verspürt hat – und sich vermehrt auch selbst macht. Nun stand er einmal mehr mit der roten Startnummer als Letzter im Starthaus – im Tal tausende erwartungsvolle Ski-Fans.

Alle Schweizer Riesenslalom-Sieger von Adelboden Box aufklappen Box zuklappen 2022 Marco Odermatt

2008 Marc Berthod

2002 Didier Cuche

1996 Michael von Grünigen

1987 Pirmin Zurbriggen (2 Rennen)

1983 Pirmin Zurbriggen

1977 Heini Hemmi

1972 Werner Mattle

Schweizer Bann gebrochen

Und einmal mehr bewies Odermatt seine mentale Stärke. Mit seinem Triumph sorgte er 14 Jahre nach Marc Berthod für einen erneuten Heimsieg beim Riesenslalom in Adelboden. «Die Zeit war reif, mich abzulösen», meinte auch der SRF-Experte, der Odermatt besonders für seine Nervenstärke lobte. Vor dem Rennen hatte Berthod dem späteren Sieger noch einen Brief geschrieben, um ihm die notwendige Energie für den Coup zu verleihen.

Berthod: «Dieser Erwartungshaltung standzuhalten, ist unglaublich»

«Es bedeutet mir alles», liess ein emotionaler Sieger kurz nach Rennende durchblicken und gestand: «Bereits auf den beiden Fahrten mit dem Sessellift sind mir die Tränen gekommen, was sonst nie passiert.» Tatsächlich schien mit dem Heimsieg eine grosse Last von den Schultern des Nidwaldners zu fallen.

Er habe seinen Namen selten so oft wie in den letzten Tagen gehört, liess der Weltcupleader verlauten: «Sogar am Vorabend habe ich durch das offene Fenster noch Kinder von mir sprechen hören.» Mit dem Heimsieg hat sich «Odi» selbst einen Kindheitstraum erfüllt und bleibt der Mann der Stunde – nicht nur in Adelboden.

Odermatt: «War nervös, auf dem Sessellift kamen mir die Tränen»

Doch nicht nur Odermatt, auch Justin Murisier hatte gleich doppelten Grund zur Freude. An seinem 30. Geburtstag verdrängte ihn ausgerechnet sein jeweiliger Zimmerkollege vom Podest. Doch der wohl glücklichste Viertplatzierte gab sich demütig, lobte seinen Kollegen und fand erst zum Schluss noch Worte für seinen Auftritt und sein Saisonbestergebnis: «Es könnte nicht besser sein.»

Murisier: «Mit so einem Ergebnis kann ich mich nicht beschweren»