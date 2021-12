Nach Platz 6 im 1. Training hat Niels Hintermann in der 2. Übungsfahrt in Bormio erneut seine Ambitionen angemeldet. Der Zürcher, der vor einer Woche in Gröden seine Podestpremiere in einer Weltcup-Abfahrt gefeiert hatte, stellte auf der «Pista Stelvio» die klare Bestzeit auf.

Mit Marco Odermatt auf Rang 2 kam ihm ein Schweizer am nächsten. Auf die Bestmarke von Hintermann verlor der Gesamtweltcup-Führende aber bereits 1,53 Sekunden. Odermatt erreichte das Ziel zeitgleich mit dem Österreicher Daniel Hemetsberger.

Rennen in Bormio live auf SRF Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Speed-Rennen der Männer in Bormio live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App mitverfolgen: Dienstag, ab 11:20 Uhr: Abfahrt

Abfahrt Mittwoch, ab 11:20 Uhr: Super-G

Super-G Donnerstag, ab 11:20 Uhr: Super-G

5 Schweizer in den Top 15

Mit Gilles Roulin (10.) fuhr noch ein dritter Schweizer in die Top 10. Beat Feuz (12.) und Urs Kryenbühl (15.) verloren über zweieinhalb Sekunden auf Hintermann, schafften aber dennoch den Sprung in die ersten 15.

Erneut nicht auf Touren kam Carlo Janka. Der Routinier gab im Anschluss an das zweite Training bekannt, auf die Rennen in Bormio zu verzichten.

