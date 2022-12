In Kanada und in den USA bereiten sich die Ski-Cracks für Abfahrten am Wochenende vor.

Beat Feuz und Marco Odermatt sind im 1. Abfahrtstraining von Beaver Creek (USA) nicht auf Teufel komm raus den Hang hinuntergerast. Feuz verlor auf die Bestzeit von Otmar Striedinger (AUT) 1,02 Sekunden und fuhr damit auf den 10. Platz. Odermatt, am vergangenen Wochenende in Lake Louise (CAN) in der Abfahrt auf dem Podest, gab ebenfalls noch nicht Vollgas – für den Nidwaldner schaute Rang 23 heraus (+1,73).

Bester Schweizer auf der Birds of Prey war Stefan Rogentin an 9. Position (+0,96). Niels Hintermann wurde 15. (+1,31), Loïc Meillard 20. (+1,58), Alexis Monney 26. (+1,83) und Justin Murisier 29 (+1,85). Ralph Weber (47.), Gilles Roulin (51.), Urs Kryenbühl (52.) und Lars Rösti (65.) verpassten die Top 40.

Am Donnerstag steht im Vail Valley noch ein 2. Probelauf an, bevor am Freitag um 18:00 Uhr Schweizer Zeit die 2. Abfahrt des Winters stattfindet. Tags darauf kommt es gleich zur Reprise, am Sonntag geht ein Super-G über die Bühne. Alle Rennen gibt es live bei SRF.

Hählen schnell unterwegs

Die Frauen absolvierten in Lake Louise bereits das 2. Training. Besonders schnell unterwegs war aus Schweizer Sicht Joana Hählen (5.), die sich knapp hinter den Top 3 klassierte. Auf die Schnellste Mirjam Puchner verlor die Bernerin 74 Hundertstel.

Weniger rassig präsentierten sich die weiteren Swiss-Ski-Athletinnen. Corinne Suter (19., +1,72) und Delia Durrer (20., +1,91) schlüpften immerhin gerade noch in die Top 20. Juliana Suter, Michelle Gisin und Jasmin Flury nahmen die Plätze 22 bis 24 ein. Lara Gut-Behrami wurde 28., Stephanie Jenal (32.), Priska Nufer (36.) gehörten nicht zu den schnellsten 30.

Am Donnerstag dürfen sich die Frauen noch ein 3. Mal versuchen, ehe es dann am Freitag ernst gilt – SRF überträgt die Abfahrt ab 19:50 Uhr auf SRF info.