Der 8-fache Gesamtweltcup-Sieger orientiert am kommenden Mittwoch im ORF über seine persönliche Zukunft.

Verkündet Hirscher am Mittwoch seinen Rücktritt?

Legende: Hört einer der ganz Grossen auf? Marcel Hirscher tritt wohl zurück. imago images

Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher wird am kommenden Mittwoch voraussichtlich sein Karriereende verkünden. Das berichteten die Salzburger Nachrichten und die Kronen Zeitung übereinstimmend. Der achtfache Gesamtweltcupsieger wird am Mittwochabend zur besten Sendezeit im ORF über seine persönliche Zukunft informieren.

In der Szene wird schon länger damit gerechnet, dass der glänzende Techniker in der kommenden Alpin-Saison nicht mehr dabei sein wird. Zuletzt hatte der 30-jährige Hirscher einen Medientag am 6. August abgesagt und damit erneut Spekulationen über ein Karriereende angeheizt.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weitermachen oder aufhören? Hirscher lässt seine Zukunft weiter offen

Erstmals Vaterfreuden bei Hirscher

Im vergangenen Oktober wurden Doppel-Olympiasieger Hirscher und seine Frau Laura erstmals Eltern eines Sohnes. «Das wahre Abenteuer startet genau jetzt», hatte Hirscher damals geschrieben.

In der vergangenen Saison hatte Hirscher, der insgesamt 67 Weltcup-Siege feierte, zum 8. Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen.