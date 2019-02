Begegnung an der WM in Are

Nino Hrovat und seine Jugendfreunde haben den Camper direkt neben dem WM-Zielgelände abgestellt. Erst eine halbe Stunde vor Beginn der alpinen Kombination macht sich die illustre Gruppe plötzlich hektisch auf, um auf der Tribüne einzuheizen. Natürlich gibt es tosenden Applaus für alle Landsleute aus Slowenien, die ganz grossen Sympathien gehören aber Ilka Stuhec.

Als Mitglied des offiziellen Fanclubs der Skirennfahrerin hat das Sextett schon die Weltmeisterschaften in St. Moritz und die Olympischen Spiele in Pyeongchang vor Ort verfolgt. Im Engadin erlebten sie die Sternstunde Stuhecs mit dem Titel in der Abfahrt. Gleiches wünschen sie sich für ihren aktuellen Trip.

Im Stil des Chalandamarz

Hrovat, der Sprecher der Gruppe, und seine Weggefährten sind mit einem Camper aus Ptuj angereist, der ältesten Stadtgemeinde in Slowenien mit rund 25'000 Einwohnern. Exakt 2508 Kilometer legten sie zurück. Am Donnerstagabend erreichten sie Are, sonntags treten sie wieder die rund 30-stündige Rückreise an. Der bescheidene Platz im Innern dient auch als Schlafplatz für alle sechs.

Legende: Der Camper Auch der temporäre Schlafplatz für die 6 Freunde. SRF

Markant ist der Auftritt der Clique. Sie tragen alle ein Kostüm aus Schafsfell – inklusive wortwörtlich einem schwarzen Schaf. Zudem sind sie mit Gänse- und Truthahnfedern bunt geschmückt und bimmeln unüberhörbar mit Kuhglocken.

«Unsere Aufmachung hat Tradition in unserer Heimat», erzählt der 28-jährige Hrovat, «in diesem Gewand vertreiben wir jeweils den Winter und läuten den Frühling ein.» Weit weg im Hohen Norden rufen Hrovat und Co. nun mit voller Kehle Stuhec zu.

