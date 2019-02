5 WM-Medaillen hat Lara Gut-Behrami bereits in ihrem Palmarès. Kommt in Are weiteres Edelmetall dazu?

Lara Gut-Behramis Saison verlief bislang eher durchzogen. Wenigen Höhepunkten wie den Podestplätzen in den Super-G's in St. Moritz und Garmisch standen diverse mässige Resultate gegenüber. In der Abfahrt schaffte sie nur einmal den Sprung in die Top 10, im Riesenslalom gar nie.

Manche glaubten, das Skifahren habe nicht mehr den gleichen Stellenwert für mich.

Entsprechend ist die Erwartungshaltung an die Tessinerin bei ihrer 6. WM-Teilnahme kleiner als auch schon. Dennoch meint sie: «Druck ist immer da. Nun gilt es zu beweisen, dass ich trotzdem schnell Skifahren kann. Ich hatte auch früher nie das Gefühl, dass ich gewinnen muss. Ich will gewinnen.»

So habe sie eher das Gefühl gehabt, es sei bei ihr alles infrage gestellt worden, weil die Resultate nicht immer überzeugend waren. «Manche glaubten, das Skifahren habe nicht mehr den gleichen Stellenwert für mich. Das stimmt aber nicht», so die 27-Jährige.

