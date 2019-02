Bei zweistelligen Minusgraden ist in Are die 45. Ski-WM feierlich eröffnet worden. Bereits am Dienstag gilt es ernst.

«Inspire the World to Ski»

Legende: Video FIS-Präsident Kasper eröffnet die Ski-WM in Are abspielen. Laufzeit 01:00 Minuten.

FIS-Präsident Kasper eröffnet die Ski-WM in Are

Kurz vor 19:00 Uhr erklärte FIS-Präsident Gian Franco Kasper die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften für eröffnet. Unter den Tönen einer einheimischen Folk-Rock-Band waren zuvor die Flaggen aller teilnehmenden Nationen auf die Medal-Plaza geführt worden.

Neben einer Tanzgruppe und der Band «Teddybears», die den offiziellen WM-Song zum Besten gaben, hatte auch Anja Pärson einen Auftritt. Die Schwedin hatte die letzte WM in Are vor 12 Jahren dominiert und drei Gold- sowie eine Bronzemedaille gewonnen.

Bild 1 / 5 Legende: Gut gefüllt Die Medal-Plaza während der Eröffnungsfeier. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Aufgereiht 76 Nationen werden an der Ski-WM teilnehmen. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Symbolisch Gian Franco Kasper schwenkt die FIS-Fahne. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Gut gelaunt Aksel Svindal und Lindsey Vonn hatten sichtlich Spass. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Voller Vorfreude Trotz frostiger Temperaturen wohnten zahlreiche Zuschauer der Zeremonie bei. Keystone

Es geht Schlag auf Schlag

Bereits am Dienstag steht in Are mit dem Super-G der Frauen die erste Medaillenentscheidung an. Die Männer bestreiten ihren ersten Ernstkampf am Mittwoch. Das detaillierte Programm finden sie hier:

Die Ski-WM in Are dauert bis am 17. Februar. In insgesamt 11 Rennen kämpfen rund 600 Athleten aus 76 Ländern um Edelmetall.