Loïc Meillard (22) – der Selbstbewusste

Der Techniker ist überzeugt von seinem Weg und macht sukzessive Fortschritte. Vor 2 Jahren wurde er ebenfalls in Are Doppel-Weltmeister bei den Junioren im Riesenslalom und in der Kombination. Im Dezember preschte der Neuenburger erstmals aufs Weltcup-Podest vor – und zwar innert 2 Tagen gleich doppelt in 2 verschiedenen Disziplinen.

