Kombi und Parallel-Rennen an der WM 2021

Bei der Ski-WM wird es vorerst weiter einen Kombinationswettbewerb geben, dazu wird ein Einzel-Parallel-Rennen für Männer und Frauen eingeführt. Dies entschied das 20-köpfige Council des Ski-Weltverbandes FIS am Mittwoch am Rande der WM 2019 in Are. Das Council entschied damit gegen die Empfehlung des alpinen Exekutivkomitees. Dieses hatte die Streichung der Kombination vorgeschlagen.

Hirscher zwei Tage vor WM-Start krank

Österreichs Goldhoffnung Marcel Hirscher schlägt sich unmittelbar vor seinen beiden geplanten Rennen bei der Ski-WM in Are mit einer Erkältung herum. Hirscher sagte deshalb die für Mittwochabend geplante Pressekonferenz vor Ort ab. «Marcel ist krank. Erkältung und Halsweh. Pressekonferenz abgesagt. Keine Medienaktivitäten möglich», hiess es in einer Mitteilung von Hirschers Pressesprecher.