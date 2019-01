Jann Billeter und Stefan Hofmänner blicken in einer 7-teiligen Serie auf 2007 zurück, als Are letztmals WM-Gastgeber war.

Nach 1954 und 2007 ist Are vom 5. bis 17. Februar zum 3. Mal Schauplatz der alpinen Ski-WM. Wir wecken die Vorfreude, indem wir die packendsten Momente der Are-Titelkämpfe von 2007 aufleben lassen. Tauchen Sie ein in die Erinnerungen von Jann Billeter (damals Moderator vor Ort) sowie Stefan Hofmänner (Kommentator der Frauenrennen).

Folge 2: Bruno Kernen erlöst die Skination

Das Schweizer Team steht 2007 in Are in der Pflicht, es gilt einen empfindlichen Nuller zu tilgen. Denn 2 Jahre zuvor in Bormio ging Swiss Ski zum 5. (und bislang letzten Mal) in der WM-Geschichte leer aus. Im ersten Anlauf schon beendet Bruno Kernen mit Bronze im Super-G die Durststrecke: 1451 Tage nach dem letzten Schweizer Medaillengewinn durch Silvan Zurbriggen (Slalom-Silber an der Heim-WM 2003). Das gleiche Rennen bringt zudem einen Sensationssieger hervor. Mehr dazu im obenstehenden Video.

Morgen: Didier Cuche und die verflixten Hundertstel

