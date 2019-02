WM-Super-G in Are

Das Podest:

1. Dominik Paris (It) 1:24,20

2. Johan Clarey (Fr) +0,09

2. Vincent Kriechmayr (Ö) +0,09

6 Jahre nach Silber in der Abfahrt in Schladming hat sich Dominik Paris seine 2. WM-Medaille geholt. Weil er bereits mit der Nummer 3 ins Rennen gestartet war, musste er lange um den Sieg zittern. Am Ende reichte es dem 29-Jährigen, der in dieser Saison die Abfahrtsklassiker in Bormio und Kitzbühel gewonnen hatte, hauchdünn zum grössten Karriere-Erfolg an einem Grossanlass.

Ihre ersten WM-Medaillen holten die beiden zweitplatzierten Johan Clarey und Vincent Kriechmayr. Mit seinen 38 Jahren wurde Clarey zum ältesten Fahrer, der je an Weltmeisterschaften eine Medaille gewann.

Die Schweizer:

12. Marco Odermatt +0,58

18. Beat Feuz +1,00

OUT Mauro Caviezel

OUT Thomas Tumler

Das Rennen begann für die Schweizer denkbar schlecht. Beat Feuz mit der Startnummer 1 winkte bereits beim Überqueren der Ziellinie desillusioniert ab. Er wusste nach seinem fehlerhaften Ritt sofort: «Mit dieser Fahrt reicht es nicht für das Podest.» Die Fahrt von Paris sollte seine Einschätzung anschliessend bestätigen.

Thomas Tumler mit der Startnummer 2 verpasste wie später auch Mauro Caviezel ein Tor und schied aus. So sorgte Youngster Marco Odermatt für das beste Schweizer Resultat.

Der Verfahrer

Stellvertretend für die diversen Ausfälle im WM-Super-G stand Dustin Cook. Der Kanadier verlor im Mittelteil die Orientierung und schnitt zu früh in eine Kurve bzw. fuhr ein falsches Tor an.

So geht es an der WM weiter

Die Männer stehen rennmässig das nächste Mal am Samstag in der Königsdisziplin Abfahrt im Einsatz. Bereits am Freitag bestreiten die Frauen die alpine Kombination.

