Wendy Holdener sichert sich in Are WM-Gold in der Kombination. Sie rettet 3 Hundertstel Vorsprung ins Ziel.

Das Podest

1. Wendy Holdener (Sz) 2:02.13

2. Petra Vlhova (Slk) + 0,03 Sekunden

3. Ragnhild Mowinckel + 0,45

Um 16:45 Uhr Ortszeit schrie Wendy Holdener ihre Freude in den Vorabend-Himmel von Are. Auch sie wusste: Das war knapp. Ganze 3 Hundertstel rettete die 25-Jährige ins Ziel. Zwischenzeitlich war sie mit Petra Vlhova gleichauf gewesen. Im Schlussteil des Slaloms legte die Schwyzerin dann noch entscheidend zu.

Die Basis zu Gold hatte Holdener mit einer starken Abfahrt (Rang 5) gelegt. Diese Leistung war auch nötig. Denn auch Vlhova war am Mittag überraschend schnell unterwegs gewesen. Der Vorsprung von 3 Zehnteln auf Vlhova erwies sich für Holdener schliesslich als entscheidendes Polster.

Holdeners Fokus auf Gold

Die Titelverteidigerin (nach WM-Gold 2017 in St. Moritz) hatte sich voll und ganz auf Gold fokussiert. So gab Holdener zwischen Abfahrt und Slalom keine Interviews. «Sie hat bewiesen, dass sie mit Druck umgehen kann», konstatierte Technik-Trainer Alois Prenn zufrieden.

Für Vlhova war es nach Bronze im Team 2017 die erste Einzel-Medaille. Um nur 4 Hundertstel verpasste die Abfahrtsschnellste Ramona Siebenhofer (Ö) das Podest. Bronze ging an Ragnhild Mowinckel aus Norwegen.

Die weiteren Schweizerinnen

In Abwesenheit von Michelle Gisin hatte Swiss-Ski nur ein heisses Eisen im Feuer. Corinne Suter, Lara Gut-Behrami, Joana Hählen und Jasmine Flury bestritten nur die Abfahrt. Suter realisierte dort die viertbeste Zeit, sie war 8 Hundertstel schneller als Teamkollegin Holdener.

Das Kuriosum

In dieser Saison stand nur eine Weltcup-Kombination auf dem Programm. Doch diese wurde wegen schlechten Wetters in Gröden abgesagt. So kam es in Are zur Premiere in dieser Disziplin.

Das weitere WM-Programm

Am Samstag steht die Abfahrt der Männer an. Am Sonntag folgt jene der Frauen. Für Holdener dürfte dann der Team-Event am Dienstag von Bedeutung sein. Am Donnerstag (Riesenslalom) und Samstag (Slalom) stehen die Technikerinnen vollends im Rampenlicht.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.02.2019, 16:00 Uhr