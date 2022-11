Legende: Heuer keine Station im Weltcup Lech-Zürs kann keine Parallelrennen austragen. Keystone/APA/EXPA/Johann Groder

Im alpinen Ski-Weltcup kommt es zu einer weiteren Absage. Der fehlende Schnee und die Wetterprognose für die nächsten Tage verunmöglichen die Durchführung der Parallel-Wettbewerbe am Arlberg. Der Weltverband FIS zögerte den Entscheid um zwei Tage hinaus.

Am Sonntagmittag mussten die Verantwortlichen aber kapitulieren. Der Wintereinbruch hatte zu lange auf sich warten lassen, so dass die Piste nicht rechtzeitig in renntüchtigen Zustand gebracht werden kann. Kommenden Samstag und Sonntag wäre für die Frauen und Männer je das einzige Rennen in dieser Disziplin auf dem Programm gestanden.

Beide Bewerbe werden nicht nachgeholt. Stattdessen figuriert nun Levi am 19./20. November als nächste Station im Kalender. In Finnland sind zwei Frauen-Slaloms angesetzt.

02:40 Video Archiv: Odermatt gewinnt das bislang einzige Rennen in dieser Saison Aus Sport-Clip vom 23.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

Kalender wurde schon um 7 Rennen erleichtert

Von den bisher acht vorgesehenen Rennen konnte in der noch jungen Saison 2022/23 einzig der Riesenslalom der Männer in Sölden gefahren werden. Die Absagen betrafen: