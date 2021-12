Legende: Doch noch startklar für den Winter 2021/22 Carlo Janka. freshfocus

Nach Rückenproblemen und einer Covid-Erkrankung kann für Carlo Janka die Alpin-Saison 2021/22 mit reichlich Verspätung doch noch beginnen. Der 35-Jährige wird dieser Tage zusammen mit 13 Swiss-Ski-Teamkollegen nach Bormio reisen, wo ab Dienstag 3 Rennen auf dem Programm stehen.

Rennprogramm in Bormio Box aufklappen Box zuklappen Dienstag, 28. Dezember: Abfahrt

Mittwoch, 29. Dezember: Super-G I

Donnerstag, 30. Dezember: Super-G II (als Ersatz für Lake Louise) Wir zeigen Ihnen alle 3 Rennen jeweils ab 11:20 Uhr live auf SRF zwei sowie im Stream mit Ticker auf unserer Webseite und in der Sport App.

Der letzte Weltcup-Einsatz des Bündners wird am kommenden Dienstag 297 Tage her sein. Dabei war er am 6. März 2021 in Saalbach-Hinterglemm in einer Abfahrt auf den 24. Rang gefahren.

Im Vorjahr lief es in Bormio nicht rund

Das Veltlin als Ort für seine Rückkehr ist emotional auch aus folgendem Grund herausfordernd: Jankas Erinnerungen an die Stilfserjoch-Piste sind keine guten. So war er vor einem Jahr in der Abfahrt bereits nach 20 Fahrsekunden bei der Landung eines Sprungs gestürzt und musste für den Super-G tags darauf passen.

00:48 Video Aus dem Archiv: Jankas Sturz 2020 in Bormio Aus Sport-Clip vom 30.12.2020. abspielen