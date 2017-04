Corinne Suter macht es wie Feuz

Corinne Suter hat sich in Davos ihren 2. Schweizer Meistertitel in der Abfahrt gesichert. Die weiteren Medaillen gingen an Priska Nufer und Nathalie Gröbli.

Corinne Suter distanzierte Priska Nufer um eine Sekunde. Für die 22-Jährige stellt der 2. nationale Abfahrts-Titel bei der Elite nach 2014 einen versöhnlichen Abschluss des Winters dar.

Nach einem starken Saisonstart in Übersee hatte Suter die Erwartungen nicht mehr ganz erfüllen können. Und je mehr die erhofften Resultate ausblieben, desto mehr ging bei der ehrgeizigen Innerschweizerin das Selbstvertrauen verloren. Selbstzweifel hinderten sie daran, mit der notwendigen Lockerheit an den Start zu gehen.

Nufer bestätigt Aufwärtstrend

Nufer dagegen kann auch ohne WM-Teilnahme auf eine mehrheitlich gelungene Saison zurückblicken. Sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G realisierte sie im Weltcup persönliche Bestergebnisse. In der Abfahrt in Zauchensee wurde sie Achte, im Super-G in Val d'Isère Zwölfte.

Dritte in Davos wurde Nathalie Gröbli. Die Nidwaldnerin aus dem C-Kader näherte sich in diesem Winter im Europacup den ersten 10 an.

Am Vortag hatte Beat Feuz bei den Männern Abfahrts-Gold gewonnen.