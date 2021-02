Das helvetische Quartett hat im Team-Event an der WM in Cortina das Glück nicht auf seiner Seite. Norwegen gewinnt vor Schweden und Deutschland.

Die Top-Platzierungen

1. Norwegen

2. Schweden

3. Deutschland

4. Schweiz

Die Schweiz hat in der 9. WM-Entscheidung die 9. Medaille verpasst. Wendy Holdener, Camille Rast, Semyel Bissig und Sandro Simonet unterlagen im kleinen Final des Parallel-Events Deutschland. Im entscheidenden 4. Lauf fehlten Bissig nur 12 Hundertstel, um den 3. Platz zu erreichen.

Es wäre für das Schweizer Team, das 2019 in Are triumphiert hatte, deutlich mehr drin gelegen. Ja, sogar der Kampf um Gold oder Silber war in Griffnähe: Im Halbfinal-Duell mit Norwegen waren es mickrige 0,02 Sekunden, die Bissig und Co. den Final-Einzug vermasselten. Die verflixten zwei Hundertstelsekunden hatten bereits Loïc Meillard beim Parallelrennen am Dienstag die Final-Qualifikation vermiest.

Im Achtelfinal hatte das Swiss-Ski-Quartett nach dem Rückzug Frankreichs ein Freilos genossen, im Viertelfinal setzten sich die SchweizerInnen knapp gegen Kanada durch.

Norwegen ist neuer Weltmeister

Zum Team-Weltmeister krönte sich erstmals Norwegen. Die Equipe um Thea Stjernesund, Sebastian Foss-Solevaag, Kristina Riis-Johannessen und Fabian Solheim zwang Schweden mit einem 3:1-Sieg nach Läufen in die Knie.

Dabei sorgte das Duell zwischen Foss-Solevaag und Kristoffer Jakobsen (SWE) für Diskussionsstoff. Jakobsen kam von der Piste ab, wodurch er Foss-Solevaag offenbar irritierte. Der Norweger verpasste dadurch ein Tor und verwarf die Hände. Jakobsen brachte den Sieg ins Ziel. Die Rennleitung entschied im Nachhinein jedoch, den Lauf zu wiederholen – mit dem besseren Ende für Norwegen.

Österreich, das im Vorfeld zu den Top-Favoriten gezählt hatte, scheiterte bereits im Viertelfinal. Der Rekordweltmeister in dieser Disziplin zog gegen die Schweden den Kürzeren.

Die Strecke

Aufgrund der gestiegenen Temperaturen war die Strecke weich. Und mit jeder Fahrt wurde sie mehr in Mitleidenschaft gezogen. Wie schon am Vortag entpuppte sich die rote Strecke als schneller als die blaue.

So geht's an der WM weiter

Am Donnerstag duellieren sich die Frauen im Riesenslalom. Den 1. Lauf können Sie auf SRF zwei und in der Sport App ab 9:40 Uhr verfolgen. Die Entscheidung fällt ab 13:10 Uhr. Der Männer-Riesen findet am Freitag statt (1. Lauf ab 9:40 Uhr, 2. Lauf ab 12:50 Uhr).