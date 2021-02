Legende: Gut gelauntes Trio Frieda Dänzer (l.), Renée Colliard (M.) und Madeleine Berthod strahlen 1956 in Cortina um die Wette. Keystone

Nach 65 Jahren ist die Ski-Weltmeisterschaft zurück in Cortina d'Ampezzo. Mit der bereits 4. Austragung der Titelkämpfe zieht der Ort in Venetien mit Innsbruck gleich. Nur in St. Moritz fanden die Titelkämpfe noch häufiger statt (5). Wir blenden mit aufgesetzter Schweizer Brille zurück:

1932: Noch unter dem Titel «FIS-Meisterschaft» fand ein Jahr nach der Premiere in Mürren die 2. Auflage der Veranstaltung in Cortina statt. Die Schweiz gewann die Hälfte der 6 Bewerbe (Abfahrt, Slalom, Kombination) und wurde so zur erfolgreichsten Nation. Zu verdanken hatte sie dies Otto Furrer, der einen kompletten Medaillensatz holte und Rösli Streiff, die Gold im Slalom und in der Kombi gewann. Streiff war im Slalom eine Klasse für sich und distanzierte die Konkurrenz um 10 Sekunden (!) und mehr.