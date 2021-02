Schweizer Festspiele in Cortina: Topfavoritin Lara Gut-Behrami triumphiert im Super-G vor Landsfrau Corinne Suter. Bronze geht an Mikaela Shiffrin.

Das Podest

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:25,51

2. Corinne Suter (SUI) +0,34

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,47

Gold und Silber für die Schweiz zum WM-Auftakt! Viel besser hätten die Titelkämpfe in Cortina aus Schweizer Sicht nicht beginnen können. Lara Gut-Behrami stellte ihre Topform einmal mehr unter Beweis und trotzte dem grossen Druck, der im Vorfeld des Super-G auf ihr gelegen hatte.

Die 29-Jährige zeigte von Start bis Ziel eine starke Fahrt ohne augenfälligen Fehler und löste mit Startnummer 7 Corinne Suter an der Spitze des Klassements ab. WM-Silber (2013) und WM-Bronze (2017) hatte Gut-Behrami bereits. Nun gelang der Tessinerin der ganz grosse Coup mit dem Gewinn der WM-Goldmedaille. Zudem sicherte sie sich den 5. Super-G-Sieg in Serie.

Suter mit bärenstarkem Finish

Während Gut-Behrami mit einer konstant guten Fahrt brillierte, trumpfte Suter speziell im unteren Streckenteil gross auf. Im letzten Abschnitt machte die Schwyzerin eine knappe Sekunde auf Mikaela Shiffrin gut und verdrängte die Titelverteidigerin auf den Bronze-Platz. Shiffrin war nach guten Zwischenzeiten im Schlussteil ein grösserer Fehler unterlaufen, der sie möglicherweise um ein noch besseres Resultat brachte.

Für Suter, die in dieser Saison im Weltcup bisher 2 Mal auf das Super-G-Podest steigen konnte, ist es bereits die 3. WM-Medaille. Vor 2 Jahren in Are gewann die 26-Jährige Bronze im Super-G und danach auch noch Silber in der Abfahrt.

Die weiteren Schweizerinnen

8. Michelle Gisin +0,89

13. Priska Nufer +1,30

Mit Michelle Gisin schaffte es eine dritte Swiss-Ski-Athletin in die Top 10. Mit den allerbesten Super-G-Fahrerinnen konnte die Engelbergerin zwar nicht mithalten. Der 8. Schlussrang ist aber ein weiteres starkes Resultat für die Allrounderin.

Priska Nufer kam nur schwer in die Gänge und vergab die Top-10-Platzierung womöglich im oberen Streckenteil. Die 29-jährige Obwaldnerin kam in der Folge immer besser mit der Piste zurecht und machte noch mehrere Ränge gut. Der 13. Platz ist Nufers bestes WM-Resultat.

Ursprünglich stand der Super-G der Frauen am vergangenen Dienstag auf dem WM-Programm. Der dichte Nebel oben am Berg zwang die Organisatoren jedoch, das Rennen um 2 Tage auf den Donnerstag zu verschieben.

So geht's an der WM weiter

Am Freitag geht in Cortina für die Frauen das erste und einzige Abfahrtstraining über die Bühne. Am Nachmittag absolvieren die Athletinnen die komplette Strecke, zudem dürfen sie am Morgen während dem Männer-Training schon einmal auf dem oberen Streckenteil üben. Die Abfahrt findet dann am Samstag um 11:00 Uhr statt.

Das übernächste Rennen der Frauen ist am Montag die Alpine Kombination (Super-G/Slalom). Diese wurde aufgrund des schlechten Wetters zu Beginn der WM um eine Woche verschoben.