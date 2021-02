Die 4-fache Saisonsiegerin Lara Gut-Behrami führt das Schweizer Aufgebot für die Ski-WM in den Dolomiten an.

Swiss-Ski selektioniert für die am Montag beginnenden Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo 9 Fahrerinnen. Angeführt wird das Aufgebot von der vierfachen Saisonsiegerin Lara Gut-Behrami, die zuletzt in 5 Rennen in Folge immer auf dem Podest stand.

Berechtigte Medaillenhoffnungen hegen auch die in diesem Winter je einmal siegreichen Michelle Gisin und Corinne Suter sowie Wendy Holdener. Neben diesem Quartett erhielten noch 5 weitere Fahrerinnen das WM-Ticket zugesprochen. Das Aufgebot der Männer folgt erst am Sonntag nach den Weltcuprennen in Garmisch-Partenkirchen.