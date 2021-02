Für Mauro Caviezel ist die WM vorbei

Mauro Caviezel wird Cortina d'Ampezzo unmittelbar nach seinem (kurzen) Auftritt im WM-Super-G verlassen. Das gab Swiss-Ski in den sozialen Medien bekannt. «Mauro Caviezel wird morgen Freitag beim Abfahrtstraining nicht an den Start gehen. Der 32-Jährige hat sich dazu entschieden, keine WM-Rennen mehr zu bestreiten», heisst es etwa auf Twitter.

Damit hat in der Abfahrt am Sonntag neben dem gesetzten Trio Beat Feuz, Carlo Janka und Marco Odermatt der Zürcher Niels Hintermann die besten Karten auf den 4. Startplatz. Caviezel, der bei seinem Trainingssturz in Garmisch Verletzungen am Aussenband und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, war in Cortina zu seinem Comeback gekommen. Er scheiterte wie viele Fahrer nach dem Vertigine-Sprung. Im Interview nach dem Rennen erklärte er, noch immer an den Folgen seiner Verletzungen zu laborieren.